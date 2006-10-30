31 жовтня об 11-00 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: ““Дешеві” політики коштують країні особливо дорого”. Організатори – компанії ПП „Юрій”, ТОВ „Професіонал”, ПП „Універсал Буд”, Голосіївська районна Рада. В роботі візьмуть участь – Юрій Борщевський адвокат; Андрій Циганков, адвокат; Лариса Дудик, директор ТОВ „Професіонал”; Віра Крапова, директор ПП „Юрій”; Валерій Шкарбан, директор ПП „Універсал Буд”; Дмитро Ларкін, представник Голосіївської районної Ради Учасники мають намір довести до громадськості та зацікавлених осіб факт того, що через процедуру штучного банкрутства та санації, корумпованих чиновників та посадових осіб, кишенькових суддів деякі комерційні структури мають можливість систематично отримувати у приватну власність об’єкти державної власності за безцінь. Усіма необхідними матеріалами журналісти будуть забезпечені на прес-конференції (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 8-066-734-85-68.