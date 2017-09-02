Брата Саакашвілі можуть вислати з України за недійсну посвідку на проживання - МВС

Поліція затримала Давида Саакашвілі за недійсну посвідку на проживання в Україні та направила до міграційної служби, його готують до депортації з країни

Про це в ефірі Еспресо.TV заявив директор департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

"Співробітниками Нацполіції у Києві було доправлено до органів Державної міграційної служби громадянина Грузії, який проживав в Україні за недійсною посвідкою на тимчасове проживання", - розповів він.

Шевченко пояснив, що Державна міграційна служба скасувала цю посвідку ще у березні цього року у зв'язку з отриманням державної інформації від Державної служби зайнятості про анулювання дозволу на працевлаштування.

За його словами, чоловіка проінформували про цю ситуацію, але останній так і не залишив територію України за термін, визначений законодавством.

"Зараз ухвалюється рішення про примусове повернення іноземного громадянина в іншу країну, а також про накладання адмінпостанови у вигляді штафу", - підсумував Шевченко.

Він додав, що зараз Давид Саакашвілі перебуває в Державній міграційній службі.

Питання про те, коли саме депортують брата Саакашвілі, наразі вирішується. Шевченко припустив, що це може статися і сьогодні.

Факт його затримання підтвердив і сам Михеїл Саакашвілі у себе на Facebook.

"Сьогодні на світанку 8 представників МВС затримали мого брата Давида Саакашвілі, коли він виходив з дому в Києві й вивезли в невідомому напрямку", - написав він.