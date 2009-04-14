Регіонали не хочуть принижуватися заради кредиту МВФ

15:19, 14 квітня 2009
Політика
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Але переконані, що гроші таки дадуть

У Партії регіонів упевнені, що Україна одержить черговий транш кредиту від Міжнародного валютного фонду, але не на принизливих для держави і народу умовах.

Про це заявив сьогодні заступник голови Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

О.ЄФРЕМОВ зазначив, що в «Партії регіонів упевнені: Україна одержить черговий транш кредиту Міжнародного валютного фонду, хоча необхідні для цього законопроекти в тому вигляді, в якому їх надав уряд, регіонали підтримувати не будуть».

«Ми вважаємо, що потрібно вести переговори з МВФ щодо надання кредиту, і більш того, ми впевнені, що МВФ надасть кредит Україні. Але не треба ставити нашу державу в те принизливе становище, в яке намагаються поставити його і Президент ЮЩЕНКО, і прем`єр-міністр ТИМОШЕНКО», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Він зазначив, що проекти законів щодо збалансування фінансів НАК «Нафтогаз України» і Пенсійного фонду, надані урядом, у разі їх реалізації могли б призвести лише до зубожіння громадян і збільшення тиску на бізнес.

О.ЄФРЕМОВ також висловив упевненість, що уряд буде вимушений врахувати пропозиції Партії регіонів до антикризової програми, тому що у нього «не вистачає потенціалу, щоб розробити свою програму».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 квітня, Верховна Рада України не включила до порядку денного роботи парламенту законопроекти, які стосуються співпраці з Міжнародним валютним фондом.

За включення цих законопроектів до порядку денного голосували у повному складі фракції БЮТ і Блоку Литвина, а фракція НУ-НС голосувала лише частково, тому голосів не вистачило.

Фракції Партії регіонів і КПУ не підтримали включення цих законопроектів до порядку денного.

У зв`язку з цим лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що його політична сила не допустить отримання Україною кредиту МВФ на умовах, які можуть призвести до погіршення життя людей.

 

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