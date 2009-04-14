Тимошенко не києм, то палицею зробить те, що вимагає МВФ

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО називає свідомою та цинічною відмову частини фракції “Наша Україна – Народна самооборона” підтримати урядові антикризові законопроекти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на позачерговому засіданні уряду, коментуючи ситуацію, що склалася сьогодні у Верховній Раді навколо голосування по пакету антикризових законопроектів.

«Коли поставили ці законопроекти, антикризовий пакет на голосування для включення до порядку денного, то, на жаль, через неголосування цієї частини фракції "Наша Україна – Народна самооборона", які безпосередньо знаходяться в системі координації Президента України, це все було просто завалено – свідомо, цинічно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр повідомила, що сьогодні на позачерговому засіданні уряду планується ухвалити 19 урядових рішень для імплементації норм, які передбачалися у антикризових законопроектах. Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що пакет законопроектів, направлений до Верховної Ради, попередньо було узгоджено з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема, Міжнародним валютним фондом та Світовим банком.

«Я, як прем’єр-міністр, не можу дозволити, щоб була зруйнована програма співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями. Я не допущу, щоб програма, яка дає можливість Україні і для України відкрити всі фінансові можливості світу, була зруйнована. Саме тому ми попрацювали з моменту таких надзвичайних подій у парламенті разом з ключовими міністрами, разом з міжнародними фінансовими організаціями і відпрацювали пакет, який може бути в основі впровадження відкоригованої програми співпраці і який може стати основою для продовження співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, сьогоднішні рішення уряду дозволять збалансувати бюджет та започаткувати всі необхідні невідкладні реформи.

Глава уряду повідомила, що сьогодні в засіданні беруть участь представники Міжнародного валютного фонду та Світового банку.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада України не включила до порядку денного роботи парламенту законопроекти, які стосуються співпраці з Міжнародним валютним фондом. Зокрема, не були включені до розгляду законопроекти: «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» та деяких інших законів України» (щодо невідкладних заходів по забезпеченню енергетичної безпеки України); «Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення» та «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (щодо перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам).

За включення даних законопроектів в порядок денний голосували в повному складі фракції БЮТ та Блоку Литвина, але фракція НУ-НС голосувала лише частково. Фракції Партії регіонів та КПУ не підтримали включення даних законопроектів до порядку денного.