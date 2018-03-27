Транскордонна епопея: як Україна зустрічала Саакашвілі

З наближенням «Дня Х», в інформаційний простір вкидувалися «оперативні» повідомлення з різних сторін: заступник міністра юстиції Сергій Петухов повідомив, що Грузія звернулася до України із запитом про взяття під варту та екстрадицію Саакашвілі; член ради «Руху нових сил» Ольга Галабала заявила, що у Краківці 10 вересня, коли Саакашвілі має намір повернутися в Україну, готуються провокації; мер Львова Андрій Садовий озвучив, що нардепи від «Самопомочі» зустрічатимуть Міхо на українсько-польському кордоні, а сам він його «чекатиме у Львові на каві»; «радикал» Ігор Мосійчук заявив, що поляки заборонять в’їзд в ЄС українцям, які прориватимуть кордон з Саакашвілі і закликав депутатів утриматися від прориву держкордону; «Рух нових сил» у Facebook розмістив фото «загорнутого» у колючий дріт пункту «Краковець» і завезеної військової техніки зазначивши, що «у Краковець направили кількасот військових підкріплення»…

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Держприкордонслужба офіційно застерегла громадян, що, у зв’язку проведенням масових зібрань біля Краківця, їм рекомендують «обрати інші маршрути руху задля уникнення ймовірних незручностей», а робота журналістів в пункті пропуску «буде обмежена» та без фото та відео зйомки як на польській так і українській стороні.

У переддень повернення додав накалу пристрастей і сам Саакашвілі, який у Facebook розмітив своє фото із сином на велосипеді з підписом «виїжджаємо у Краковець». Щоправда, згодом його прес-служба уточнила, що він в суботу «виїхав лише у напрямку кордону», а зустріч відбудеться згідно плану – в неділю, 10 вересня.

Вже пообіді в суботу прес-служба «Руху нових сил» поширила інформацію, що зі Львова до Краковця у супроводі поліції вирушила колоною сотня автівок з активістами для зустрічі Саакашвілі, перехід якого через кордон очікувався в неділю о 13.00.

Далі повідомлення в новинних стрічках почали нагадувати зведення з району бойових дій.

Член «Руху нових сил» Давід Сакварелідзе повідомив з Краківця, що туди дев‘ятьма мікроавтобусами привезли з Полтавщини і Київщини «тітушок» з холодною зброєю, які «планують вночі нападати на активістів, бити їх, щоб залякати звичайних людей, які завтра будуть збиратися для зустрічі Саакашвілі». Нардеп Семен Семенченко повідомляв про неодноразові спроби блокування руху колони «батальйону «Донбас» і Штабу блокади торгівлі з окупантами, яка у суботу вранці з Київщини вирушила до Краковця.

Від світанку на паркувальному майданчику ТЦ «Епіцентр», яка розташовується на виїзді зі Львова, почали прибувати мікроавтобуси, легковики та автобуси з різних регіонів України з прихильниками Саакашвілі. Тут автівки брендували партійною символікою, керівники груп інструктували, як поводитися під час акцій та уникати можливих провокацій, яких можна очікувати від невідомих осіб у прикордонній зоні. Після цього автівки колонами по 20 – 50 машин вирушали в напрямку Краковця у супроводі поліцейських автомобілів.

Біля пункту пропуску у наметовому містечку мітингувало близько трьох тисяч активістів, на спеціально об лаштованій сцені виступили нардепи, звучали заклики після зустрічі Саакашвілі автоколонами вирушити до Києва і під стінами парламенту вимагати відставки уряду.

Працівники поліції, які були у великій кількості всюди - і на під’їздах до пункту пропуску, і на території біля наметового містечка, зупинили групу молодиків з 50 осіб, які пішою ходою прямували в напрямку активістів. Кремезні чоловіки різного віку, від неповнолітних на вигляд, до сорокарічних, одягнених у спортивну та камуфляжну форму, викликали у стражів порядку підозру щодо їх готовності до вчинення провокацій. Молодиків оточили кільцем, почали встановлювати їх особи та перевіряти наявність холодної зброї чи інших заборонених предметів.

Колона мікроавтобусів з журналістами і нардепами вирушили на пункт пропуску «Краковець», який у неділю виявився незвично порожнім: з вільними смугами руху для перетину кордону, на яких виднівся лише рейсовий автобус, що прямував до Польщі, і кілька автомобілів – учасників малого прикордонного руху.

Українські та польські прикордонники напрочуд швидко оформили документи.

Попри перебої зі зв’язком та інтернетом, які почали виникати на території пункту пропуску, депутати, всі журналісти і навіть водій цього буса, активіст «Руху нових сил», киянин Андрій Івашута, отримали СМС від відправника UkrPatriot наступного змісту: «Міхо не пустили через Краківець. Друга спроба в Шегинях о 16.00».

Розсилка виглядала провокативною, тому на неї, як виявилось вже ввечері – марно, ніхто не відреагував. Крім того, залишилося загадкою, як «засвітилися» всі потрібні телефони…

Перетнувши кордон, здивувалися, що, на протилежність українській стороні, де у неділю не було черг, з польської сторони, на в’їзд в Україну, стояла доволі велика кількість авто.

На польській стороні розпочалося щось схоже на «вестерн». Журналістів, як і водіїв автобусів, які їх везли, не попередили, де саме відбудеться зустріч з Саакашвілі. Частина журналістів «заблукала» між Жешувом і Перемишлем, не знаючи, в якому напрямку їхати. А відсутність зв’язку не давала змоги координувати свої дії з організаторами «зустрічі».

Врешті, отримавши інформацію від нардепів про те, що Михайло Саакашвілі наразі перебуває на з/д вокзалі у Перемишлі та готується перетнути кордон пасажиром поїзда Інтерсіті (Перемишль-Київ), журналісти, за кілька хвилин до відправлення поїзда за графіком, прибули на перон. Не лише встигли, але й «зависли» там на кілька годин. Першим стюардом поїзда було оголошено, що поїзд не відправиться, доки в ньому перебуває «особа без дозволу в’їзду на територію України».

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Далі розпочалося кількагодинне безуспішне намагання 20-х десятків нардепів від «Самопомочі», «Батьківщини», «Волі», «Руху нових сил» та позафракційних дізнатися від старшого стюарда Интерсіті Інни Смирної, яка виконувала функції керівника поїзда, хто саме дав їй вказівку оголошувати про затримку відправлення міжнародного поїзду з вимогою залишити поїзд «особі без дозволу на в’їзд».

Сам Саакашвілі, який їхав у 5-му вагоні з дружиною Сандрою та 11-річним сином Ніколєм, заявив, що, попри всі намагання української влади завадити йому перетнути кордон, він «переконаний, що сьогодні вступить в контакт з українськими прикордонниками».

Попри всі намагання нардепів, в тому числі, звернення до польських правоохоронців втрутитися у ситуацію, поїзд не рушив. Пасажирам по гучномовцю запропонували звернутися до чергового по станції, де їм буде надано можливість дістатися до України в інший спосіб та повернено вартість квитків. Саакашвілі та нардепи вийшли на перон, де він заявив, що до такого «не додумався б навіть Янукович» та що має намір «звернутися із заявою про злочин за даним фактом».

Потім, разом зі свитою, начебто направився знову до «Краковця», але, неочікувано для тих, хто вже другий день слідкував за цими подіями, з’явився в іншому пункті пропуску – «Медика- Шегині». Після того, як Саакашвілі перетнув польську частину і опинився в нейтральній полосі, виявилось, що з українського боку пункт перетину кордону… заміновано. Принаймні, такі повідомлення звучали від прес-служби «Руху нових сил». Втім, через деякий час, за повідомленням прес-секретаря Державної прикордонної служби Олега Слободяна, натовп прорвав пункт пропуску «Шегині» та почалася бійка з прикордонниками.

Станом на 22.00 біля пункту «Медика» у Польщі утворилася величезна черга на в’їзд до України та розпочалася акція протесту з вимогою пропустити громадян України додому. Активісти політичних сил, які очікували Саакашвілі, та деякі водії із черги біля шлагбауму до пункту пропуску влаштували імпровізований протест, скандуючи: «Свободу» та «Хочемо додому».

У свою чергу, Державна прикордонна служба, у зв'язку з незаконним перетином кордону Міхеїлом Саакашвілі та групою осіб, які рухались разом із ним через польсько-український кордон, має намір звернутися до прокуратури. За словами Слободяна, наразі співробітники Держприкордонслужби фіксують всі порушення. «Це незаконний прорив на режимний об’єкт, порушення міжнародних угод польською стороною, незаконний перетин державного кордону, а також це нанесення тілесних ушкоджень співробітникам прикордонної служби», - зазначив він.

На його переконання, ця ситуація може негативно вплинути на безвіз для українців: «Це логічно, бо безлад на кордоні з ЄС не є позитивом для іміджу України».

А поки заручники транскордонних пригод Саакашвілі чекають у чергах на українсько-польскому кордоні, сам винуватець ситуації відправився до Львова. Пообіцяв, що саме там вирішуватиме, що робити далі.

Ксенія Нестеренко