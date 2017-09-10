Саакашвілі заявив, що їде до Львова

21:58, 10 вересня 2017
Політика
11 0

Він повідомив, що у Львові відбудеться зібрання.

Саакашвілі зазначив, що у Львові визначиться із подальшими діями / фото Думская

Позбавлений українського громадянства екс-голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі заявив, що вирушає до Львова. Про це він повідомив в ефірі телеканалу NewsОne.

Читайте такожПрорив Саакашвілі: Прикордонслужба "по гарячих слідах" готує матеріали для прокуратури

«Сьогодні ми зберемося у Львові ввечері, у найближчому місті, і вирішимо (що будемо робити далі), тому що сам народ, сам вирішив за нас. Багато тисяч людей зі мною разом», - зазначив Саакашвілі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні екс-президенту Грузії таки вдалося перетнути польсько-український кордон в пункті пропуску «Шегині».

Прихильники Саакашвілі прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які його супроводжували, і буквально «внесли» їх на територію України.

В Держприкордонслужбі заявили, що Саакашвілі незаконно перетнув польсько-український кордон.

За словами речника відомства Олега Слободяна, «натовп, серед якого були підготовлені для цього люди, прорвав пункт пропуску «Шегині» з тилового боку, фактично, можна сказати, вторгся на територію Польщі, забрав Міхеїла Саакашвілі, вчинив бійку з прикордонниками і затягнув Саакашвілі на територію України».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Спроба Саакашвілі повернутися до України
Теги: #Саакашвілі в Україні#Саакашвілі їде до Львова#саакашвілі перетнув кордон#Саакашвілі у Львові