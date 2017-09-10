Саакашвілі заявив, що їде до Львова

Позбавлений українського громадянства екс-голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі заявив, що вирушає до Львова. Про це він повідомив в ефірі телеканалу NewsОne.

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«Сьогодні ми зберемося у Львові ввечері, у найближчому місті, і вирішимо (що будемо робити далі), тому що сам народ, сам вирішив за нас. Багато тисяч людей зі мною разом», - зазначив Саакашвілі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні екс-президенту Грузії таки вдалося перетнути польсько-український кордон в пункті пропуску «Шегині».

Прихильники Саакашвілі прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які його супроводжували, і буквально «внесли» їх на територію України.

В Держприкордонслужбі заявили, що Саакашвілі незаконно перетнув польсько-український кордон.

За словами речника відомства Олега Слободяна, «натовп, серед якого були підготовлені для цього люди, прорвав пункт пропуску «Шегині» з тилового боку, фактично, можна сказати, вторгся на територію Польщі, забрав Міхеїла Саакашвілі, вчинив бійку з прикордонниками і затягнув Саакашвілі на територію України».