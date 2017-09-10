План змінився: журналісти дізнались, що Саакашвілі хоче перетнути кордон в "Шегині"
18:05, 10 вересня 2017Політика
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Цей пункт пропуску є найближчим від Перемишля, звідки рухається Саакашвілі.
Саакашвілі змінив маршрут для перетину кордону / фото Єгор Фірсов
Журналісти дізнались, що план екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі перетнути кордон із Україною у пункту пропуску «Краковець» змінився, передає "UMN".
Стало відомо, що позбавлений президентом Петром Порошенком українського громадянства Саакашвілі спробує перетнути кордон у пункту пропуску «Шегині». Це пункт пропуску є найближчим до залізничної станції Перемишль.
Як повідомляв УНІАН раніше, позбавлений українського громадянства екс-голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі заявляв про намір знову пересісти на автобус з метою поїздки на пункт пропуску «Краковець», щоб спробувати перетнути кордон і потрапити в Україну.
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