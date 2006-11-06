Наша Україна поклала на лопатки регіоналів і соціалістів

"Наша Україна" краще за всіх грає у футбол. Переконливу перемогу над політичними суперниками нардепи-спортсмени здобули у матчі на кубок Верховної Ради.

Усе як у справжній політиці - 4 фракції змагалися за першість у Верховній Раді. Щоправда, билися не за портфелі, а за кубок. Жеребкування звело "Нашу Україну" з Партією регіонів, а команду БЮТ із соціалістами.

Команда Олександра Мороза випустила на майданчик важку артилерію - нетреновані соціалісти таранили суперника масою тіла.

Більш яскравий футбол показала "Наша Україна" та Партія регіонів. На підніжки біло-блакитних помаранчеві відповідали яскравими голами. Команда Януковича хоча й була підкріплена президентом професійної футбольної ліги, але це не врятувало воротаря Хомутинника від 3 пропущених голів. 3:2 - "Наша Україна" у фіналі.

За поразку помаранчевим, регіонали помстилися БЮТівцям - 8:0. Партія регіонів - 3 місце, БЮТ у спортивній опозиції. Команда нардепа Андрія Шевченка переходить у групу підтримки до "Нашої України". Завершальні 14 хвилин двобою - це переконлива перемога нашоукраїнців над командою СПУ. 6:0 - у помаранчевих спортивне свято.

За матеріалами 5 канал