24 українці у піратському полоні почуваються задовільно

Екіпаж судна «Аріана», захопленого 2 травня сомалійськими піратами, до складу якого входить 24 громадянини України, почуває себе задовільно, постраждалих немає.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Василь КИРИЛИЧ з посиланням на представника грецької компанії-оператора "Alloceans Shipping", якій належить судно.

За його словами, на борту є достатня кількість продуктів харчування, питної води та пального.

Спроби зв’язатись з судном упродовж першої половини дня 3 травня виявилися безрезультатними.

За попередніми даними, «Аріана» прямує у напрямку узбережжя Сомалі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, справа перебуває на особливому контролі в Посольствах України в Грецькій Республіці, Великобританії, Кенії та МЗС України.