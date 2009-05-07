Луценко з сином поранили чотирьох поліцейських - ВВС

У бійці міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка з німецькими правоохоронцямив аеропорту Франкфурта було поранено чотирьох поліцейських. Про це українській службі ВВСзаявив речник поліції міста Юрген Лінкер.

«Загалом транзитна територія не входить до сфери нашої відповідальності. У нас ще не було жодного випадку, коли б ми вимушені були діяти на цій території. Адже це формально навіть не територія Німеччини. Але, зважаючи на ситуацію, яка сталася в ніч з четвертого на п’яте травня, ми вирішили за доцільне надати допомогу. Адже поранено чотирьох поліцейських», - розповів посадовець..