Порошенко: армія повною мірою може дати гідну відсіч ворогу
За його словами, нова якість армії стала можливою завдяки загальнонаціональній солідарності всього українського народу.
Президент України Петро Порошенко заявляє, що Збройні сили повною мірою можуть дати і дають гідну відсіч ворогу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав у виступі перед українськими бійцями на території військового аеродрому “Озерне” у Житомирській області.
«Збройні сили України, інші наші силові структури зараз докладають неймовірних зусиль, аби стримувати агресію з боку Росії. Українські воїни демонструють добрий бойовий вишкіл, миттєве та ефективне реагування на атаки диверсійно-розвідувальних груп та банд бойовиків», - заявив він.
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«Вони (ЗСУ – УНІАН) повною мірою можуть дати і дають гідну відсіч ворогу», - підкреслив глава держави.
За його словами, нова якість армії стала можливою завдяки загальнонаціональній солідарності всього українського народу, «мужності та патріотизму добровольців і волонтерів, працівників оборонних підприємств».