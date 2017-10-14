Порошенко: армія повною мірою може дати гідну відсіч ворогу

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Збройні сили повною мірою можуть дати і дають гідну відсіч ворогу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав у виступі перед українськими бійцями на території військового аеродрому “Озерне” у Житомирській області.

«Збройні сили України, інші наші силові структури зараз докладають неймовірних зусиль, аби стримувати агресію з боку Росії. Українські воїни демонструють добрий бойовий вишкіл, миттєве та ефективне реагування на атаки диверсійно-розвідувальних груп та банд бойовиків», - заявив він.

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«Вони (ЗСУ – УНІАН) повною мірою можуть дати і дають гідну відсіч ворогу», - підкреслив глава держави.

За його словами, нова якість армії стала можливою завдяки загальнонаціональній солідарності всього українського народу, «мужності та патріотизму добровольців і волонтерів, працівників оборонних підприємств».