Кого українці вважають винуватцем організації голодомору (соцопитування)

В Україні серед 94% опитаних громадян, які чули або читали про Голодомор 1932-1933 років, 69% вважають, що він був спровокований діями тодішньої влади.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані соціологічного дослідження оприлюднив сьогодні президент Київського міжнародного інституту соціології Валерій ХМЕЛЬКО на прес-конференції в Києві.

«Менше половини дорослого населення України – 44% - вважають Голодомор геноцидом українського народу. Тому, щоб переконливо ставити питання перед міжнародним співтовариством про визнання Голодомору актом геноциду, населенню країни необхідно пояснити, які чинники були вирішальними і призвели до загибелі величезної кількості людей в 30-і роки», - сказав В.ХМЕЛЬКО.

При цьому, за його словами, 12% опитаних схильні вважати, що Голодомор став результатом несприятливих природних умов.

Разом з тим, 84% серед тих респондентів, які пов`язують Голодомор з діями влади, впевнені в умисній організації цього акта. Таку думку поділяють 82% жителів західного регіону України, 73,8% - центрального, 65% - південного і 51,4% - східного.

Тим часом, лише 26% опитаних вважають, що голод було направлено тільки проти українців, а 61% - що проти всіх жителів України, незалежно від їх національної належності.

Київський міжнародний інститут соціології проводив дослідження 8-14 вересня 2006 року за участю 2012 респондентів у віці старші від 18 років у 24 областях України і в Криму. Соціологічна погрішність не перевищує 3-4%.