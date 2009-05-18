Москва розраховує міцно підсадити Україну на аванси від Газпрому

17:33, 18 травня 2009
Політика
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Хочуть передплачувати транзит газом

Росія розраховує, що закачування газу в газові сховища України здійснюватиметься за рахунок авансових платежів за транзит.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Москві, про це сьогодні на прес-конференції заявив міністр енергетики РФ Сергій ШМАТКО.

«Ми робимо дуже серйозні передоплати за цими контрактами (з транзиту газу – УНІАН) і розраховуємо, що закачування газу, який необхідний Україні для стабільного проходження зими 2009-2010 років, здійснюватиметься в рамках авансових платежів з транзиту», - сказав С.ШМАТКО.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня Президент України Віктор ЮЩЕНКО на прес-конференції в Райтнау (Швейцарія) заявив, що його турбує ситуація, що склалася на газовому ринку, зокрема в НАК «Нафтогаз України».

Зокрема, він зазначив, що якщо нічого не робити, то незбалансованість бюджету «Нафтогазу» може призвести до порушення в міжнародних судових інстанціях питання щодо активів газотранспортної системи України. У цьому контексті В.ЮЩЕНКО піддав критиці ідею уряду попросити російську сторону здійснити авансовий платіж за транзит газу до кінця року, зазначивши, що це також може сприяти порушенню питання щодо активів ГТС.

У свою чергу, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що практика розрахунків за газ за рахунок його транзиту територією України не є чимось новим для України і застосовувалася до появи на ринку компанії «РосУкрЕнерго».

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО вкотре наголосила, що на сьогоднішній день власності НАК «Нафтогаз України» нічого не загрожує.

 

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