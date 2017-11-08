Генпрокуратура готує справи Лазаренка та Януковича до передачі НАБУ

Генеральна прокуратура України готує до передачі Національному антикорупційному бюро справи колишнього прем'єр-міністра Павла Лазаренка та екс-президента Віктора Януковича після втрати можливості відомством самостійно розслідувати їх з 20 листопада 2017 року.

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Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко під час засідання Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, яке транслював «112 Україна».

«Величезна кількість справ величезного обсягу уже зараз комплектується, зшивається, готується до передачі до Національного антикорупційного бюро. Зокрема, це, наприклад, справа Лазаренка на 12 тисяч томів, справа Януковича на кілька тисяч томів, ну, і всього його оточення», - зазначив Луценко.