Луценко: розстріляний у Харкові Аксельрод був причетний до вбивства Вороненкова

Загиблий вчора у Харкові під час обстрілу Audi Едуард Аксельрод мав зв’язок із замовником та організаторами вбивства колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

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Про це генеральний прокурор України Юрій Луценко написав у коментарі до допису народного депутата Ігоря Мосійчука щодо особи загиблого вчора у Харкові.

«Розстріляним вчора у Харкові виявився Аксельрод Едуард Леонідович 10.02.1972, який народився у Барнаулі. Робота кілера дуже схожа на вбивство Аміни Окуєвої. Чим займався загиблий наразі невідомо… P.S. Розстріляний «Едік Льопа» комерсант, раніше видавав себе за блатного», - написав Мосійчук.

Під цим дописом у коментарі Луценко зазначив, що «Аксельрод - зв'язок Тюріна і Василенко по організації вбивства Вороненкова. Слідство ГПУ вірно визначило Тюріна як замовника».

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 4 листопада у Харкові на вулиці Клочківській невідомі здійснили кілька пострілів по автомобілю Audi. Водій іномарки загинув на місці.

Інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України.

Довідка УНІАН. Вороненкова вбили 23 березня в центрі Києва. Внаслідок перестрілки також було поранено його охоронця й самого нападника, який пізніше помер від поранень.

9 жовтня Луценко заявив, що замовником вбивства Вороненкова був підконтрольний ФСБ кримінальний авторитет Володимир Тюрін.

Крім того, за даними слідства, замовник мав особистий мотив - 8 років тому він був цивільним чоловіком Марії Максакової, яка під час вбивства була дружиною Вороненкова.

Тюрін погодився на фінансування та організацію злочину в обмін на преференції з боку російських спецслужб щодо контролю кримінальних угруповань на території Росії та деяких країн СНД. За версією слідства, вбивство готувалося разом із керівництвом ФСБ Росії.

Також слідство встановило, що злочин скоїв громадянин України Павло Паршов за попередньою змовою з громадянами України Юрієм Василенком, Лосем, Левенцем та Тарасенком. Генпрокурор повідомив, що Лося і Тарасенка затримано. Василенко та Левенець перебувають у розшуку.