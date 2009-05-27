Ющенко: Симон Петлюра - наш сучасник, однодумець і соратник

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відвідав урочистий вечір з нагоди 130-річчя від дня народження голови Директорії, головного отамана військ УНР Симона Петлюри, що відбувся в Національному драматичному театрі імені Івана Франка.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

«Сьогодні вшановуємо пам`ять великого українця - Симона Васильовича Петлюри. Постать, безумовно, знакова; постать, що посідає особливе місце в нашій українській історії. Людина, яка стала одним із символів українського державотворення ХХ століття», - сказав Президент.

Він нагадав біографію С.Петлюри, який ще до Першої світової війни був відомий як публіцист і літературний критик, активний діяч Революційної української партії і поборник української національної ідеї. «У великій хвилі Української революції він виростає в провідного політичного і державного лідера. Як член Української Центральної Ради, генеральний секретар військових справ УНР Петлюра відіграв вирішальну роль у створенні української національної армії. Саме він наприкінці 1917 року сформував Гайдамацький кіш Слобідської України, разом з яким виступив проти більшовицької агресії. Як ніхто інший він розумів: «В боротьбі виростає сила, розвивається свідомість, набирає животворної енергії національна воля, боротьба ставить на порядок денний питання про організацію національних сил, про сталеві, міцні форми цієї організації», - відзначив В.ЮЩЕНКО.

Саме Симону Петлюрі, за словами Президента, довелося очолити Українську республіку й одночасно її військо у найкритичніший для молодої держави час. «В умовах одночасної війни з більшовиками і денікінцями Симон Петлюра взяв на себе історичну відповідальність за долю Батьківщини й зробив усе можливе, щоб відстояти українську незалежність», - сказав він.

Згодом Симон Петлюра очолив Державний центр УНР в екзилі й до останнього дня продовжував боротися за свободу України. «Петлюра, як ніхто інший, був небезпечний для комуністичної імперії. 25 травня 1926 року постріли більшовицького агента обірвали його життя», - нагадав В.ЮЩЕНКО.

У своєму виступі Президент спростував стереотипи, які були сформовані щодо українського лідера і глибоко вкорінені у суспільну думку. «Чи не тому ім`я Петлюри й досі належно не вшановано в державі, за яку він віддав життя?» - поставив риторичне запитання Президент.

Він висловив переконання, що тепер «час жити своїм розумом. Час стати самими собою й навчитися поважати себе і свою власну історію, пам`ятати своїх власних героїв. Час поглянути на нашу історію рідним, чистим поглядом. Час оцінювати її з українських, а не нав`язаних ззовні позицій».

«З далі нинішнього часу бачимо, що Симон Петлюра був найбільш сильним, стійким та реально мислячим із лідерів Української революції», - зазначив В.ЮЩЕНКО. На його переконання, головною причиною поразки була відсутність справжньої єдності національних політичних сил та їхніх лідерів у двадцяті роки ХХ століття, коли особисті амбіції брали гору над державними і загальнонаціональними інтересами.

Проте, констатував Президент, Симон Петлюра переміг: проголошення незалежності України в 1991 році - це його найбільша й остаточна перемога. «У цьому сенсі він наш сучасник, наш однодумець і наш соратник. Нам і сьогодні потрібні його дух, відданість українській меті, твердість, цілеспрямованість, його досвід і мудра порада», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він закликав відверто визнати - якщо не об`єднаємося нині, не наведемо лад в країні, то загроза національній державності може стати цілком реальною. «Україна - це нація. Україна - це держава. Україна дасть собі раду. І сама обере той шлях і той спосіб, як захистити свою безпеку і незалежність і як вибудувати рівні відносини навіть з набагато більшими партнерами», - наголосив Президент.

Він також закликав усім загрозам і викликам протиставити нашу національну єдність, усвідомлення державності як найвищої цінності, яка гарантує Україні стабільність, прогрес і достойне місце в європейській сім`ї народів.

«Як Президент України роблю і робитиму все для консолідації української нації, української політичної еліти. Важливою і необхідною складовою цього процесу вважаю відновлення нашої історичної пам`яті. Цю роботу будемо продовжувати, який би спротив вона не викликала в українофобів усередині країни та поза її межами», - заявив В.ЮЩЕНКО.

На його переконання, тільки тоді, коли такі постаті, як Симон Петлюра, будуть належно оцінені та пошановані, українське суспільство остаточно вилікується від постімперських болячок та почне по-справжньому поважати себе.

«Я прошу українську інтелігенцію, науковців, журналістів, представників влади робити все можливе, щоб повернути Україні її великі імена», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент звернувся до присутніх із закликом бути гідними своїх славетних попередників, шанувати їхні великі справи і побажав непохитної віри у майбутнє Соборної Української Держави.