Тимошенко висловила співчуття у зв'язку із трагедією на шахті в Китаї

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО направила телеграму співчуття прем’єру Державної ради Китайської Народної Республіки ВЕНЬ Цзябао у зв’язку з трагедією на шахті в районі міста Чунцин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, у телеграмі йдеться: „З глибокою скорботою сприйняла звістку про аварію на шахті в районі міста Чунцин, внаслідок якої загинула та отримала важкі поранення велика кількість людей. Від імені уряду України і від мене особисто прошу передати слова співчуття і підтримки родинам загиблих та постраждалих в трагедії. Людське життя – це головна цінність, і шкода, що через трагічну випадковість люди втратили своїх рідних та близьких”.

У суботу внаслідок вибуху на одній із шахт в районі міста Чунцин на південному заході Китаю загинули 30 гірників.