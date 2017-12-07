Віднині домашнє насильство в Україні офіційно є злочином - Ірина Луценко

Верховна Рада прийняла важливі законопроекти, спрямовані на захист жінок, дітей, сімей і прав людини в Україні. Віднині жертви фізичного, психологічного або економічного насильства в сім’ї будуть захищені на рівні держави. Про це у Facebook написала заступник голови фракції Блоку Петра Порошенка, представник Президента в парламенті Ірина Луценко.

Коментуючи законопроекти, прийняті парламентом протягом двох днів, вона зазначила, що проблема домашнього насильства відтепер винесена на державний рівень.

«В органів влади з’явились реальні механізми захисту всіх, хто постраждав від домашнього насильства. Буде профінансовано створення притулків, де жертви домашнього насильства зможуть пройти реабілітацію, отримати психологічну і юридичну підтримку. Буде створена «гаряча лінія», куди можуть звертатися за допомогою жертви домашнього насильства», - пояснила Ірина Луценко.

Вона уточнила, що протягом року до органів правопорядку звертається 165 тисяч жінок, але реальна кількість жертв домашнього насильства, за оцінками експертів, вп’ятеро більша. Щороку в Україні від побоїв власних чоловіків гине 1,5 тисячі жінок, свідками і жертвами домашнього насильства стають 3 мільйони дітей. Тому криміналізація домашнього насильства, створення системи захисту жертв і превенції вкрай необхідна.

«Відтепер держава фіксуватиме таки випадки, поліція матиме повноваження реагувати, зупиняти домашнє насильство. Для кривдників передбачено цілий комплекс заходів – від корекційної роботи, адміністративних заходів до арешту і позбавлення волі на строк від 2 до 8 років. На кожен випадок цього ганебного явища буде реакція держави. Домашнє насильство більше не залишається проблемою однієї сім’ї чи людини, не замовчується. Після прийняття цих законів всі мають зрозуміти: домашнє насильство заборонено в Україні!», - наголосила Ірина Луценко.

Нагадаємо, 6 грудня Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроект №4952 про криміналізацію домашнього насильства. 7 грудня народні депутати підтримали в другому читанні законопроект №5294 про запобігання та протидію домашньому насильству, а також законопроект №7277 про додаткові заходи впливу на злісних неплатників аліментів.