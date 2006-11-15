У відносинах з Росією Тарасюк пропонує керуватися давньоримським принципом

Україна не має наміру вести мову щодо розірвання угоди про тимчасове перебування ЧФ РФ на її території – Тарасюк

Київ. 15 листопада. УНІАН. Міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК наголошує, що Україна не має наміру вести мову щодо розірвання угоди про тимчасове перебування Чорноморського Флоту РФ на території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.ТАРАСЮК сказав сьогодні, звітуючи у Верховній Раді щодо виконання покладених на міністерство завдань.

“Жодних розмов про розірвання угоди про базування ЧФ ми не вели і не збираємось вести”, - сказав він.

За словами міністра, мова може йти лише про належне виконання положень угод і законодавства України.

Б.ТАРАСЮК вважає за необхідне керуватися міжнародними стандартами, головним з яких є давньоримський принцип - договори мають виконуватися. “Таким чином, всі ратифіковані Верховної Радою угоди з Росією, в тому чисті і щодо тимчасового перебування ЧФ в Севастополі, мають виконуватися як Україною, так і Росією”, - додав він.