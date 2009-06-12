Ющенко: відставка голови НБУ не в компетенції парламенту

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що відставка голови Національного банку України не належить до компетенції парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час телемосту зі студентами українських вишів.

«Сьогодні ми є свідками другого пришестя відставки голови НБУ», - сказав Президент.

Він висловив подив, чому політики не знають положень Конституції, в якій записано, що це питання не входить до компетенції парламенту.

«Але очевидно, є мотиви тієї чи іншої політичної сили, привнести нестабільність під інші інститути», - сказав Президент.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня ц.р. Верховна Рада відмінила свою постанову від 2004 року про призначення Володимира СТЕЛЬМАХА головою Національного банку України. Разом з тим ВР не підтримала постанову «Про визнання такою, що втратила чинність постанови Верховної Ради України від 16 грудня 2004 року №2243-IV «Про звільнення С.ТІГІПКА з посади голови Національного банку України».

У Секретаріаті Президента України заявляють, що, попри дане рішення ВР, В.СТЕЛЬМАХ залишається законним головою Національного банку України.