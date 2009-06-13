Яценюк купив у подарунок два кактуси з великими колючками

Народний депутат України, лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК вважає за необхідне розв’язання соціальних проблем молоді найближчим часом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Севастополі, де сьогодні бере участь у святкуванні 226-ї річниці міста.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що якщо «проблеми не розв’язати в найближчій перспективі, в Україні так і не підвищиться народжуваність».

Він відзначив, що збільшення кількості населення країни до 50 млн. людей є одним з найважливіших завдань державної політики.

Під час святкування Дня міста він відвідав, зокрема, Парад сімейних пар, в якому взяли участь як молодята, які одружилися цього дня, так і ті, у кого весілля було 50 років тому.

Поздоровляючи молодят, А.ЯЦЕНЮК пожартував: «Тримайтеся, дорогі чоловіки, і тримайте їх, аби не втекли, дорогі жінки».

А.ЯЦЕНЮК кожній молодій парі подарував їх перший сімейний альбом і пообіцяв, що як тільки у них народиться по другій дитині – одразу приїде з цінними подарунками.

Також під час святкування Дня Севастополя А.ЯЦЕНЮК придбав два кактуси з великими колючками. Він повідомив, що купив їх «у подарунок двом українським політикам, які багато собі дозволяють», не назвавши при цьому їх прізвищ.

Лідер «Фронту змін» нагадав журналістам, що був міністром економіки Криму, і «з дружиною і дітьми щовихідних приїжджав до Севастополя». «Коли мене запросили на День міста, я просто вважав за обов`язок свій приїхати, поспілкуватися з городянами», - додав А.ЯЦЕНЮК.