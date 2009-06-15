97 «пивних» мільйонів для ВР протягнув БЮТ - Джоджик

Закон про збільшення акцизу на пиво прийнятий з «усіма можливими порушеннями». Про це в розмові з кореспондентом УНІАН повідомив народний депутат України, член Бюджетного комітету Верховної Ради України, заступник голови УНП Ярослав ДЖОДЖИК.

«Цей законопроект прийнятий з порушенням усіх можливих і неможливих варіантів», – заявив депутат.

«По-перше, збільшення акцизів – це питання не Бюджетного комітету ВРУ, це питання Комітету податкової політики ВРУ. Крім того, згідно з вимогами чинного законодавства, протягом року змінювати податки, навіть у спокійних умовах, а не під час фінансової кризи, не дозволяється. Тим паче, (є) чітка вимога законодавства – прораховувати всі можливі наслідки запровадження такого законопроекту. Все це було в комплексі порушено», – заявив Я.ДЖОДЖИК.

Він розповів, що в поданому на розгляд ВР законопроекті пропонувалося збільшити акциз до 0,54 грн. і при цьому ніякого виділення коштів на Апарат Верховної Ради не передбачалося. «Але під час засідання, доповідаючи, депутат від БЮТ Олег ЛЯШКО з голосу запропонував збільшити акциз до 0,6 грн., і з голосу було запропоновано виділення 97 млн. грн. на діяльність Верховної Ради України», – повідомив Я.ДЖОДЖИК.

«З голосу, без будь-яких обгрунтувань, просто зафіксовано на 100 млн. грн. збільшити витрати Верховної Ради. У законопроекті такого не було, все було зачитано з голосу. Після цього (голова ВР) Володимир ЛИТВИН сказав, щоб прийняти в цілому, з усіма доповненнями», – додав він.

Довідка УНІАН. 3 червня ц.р. Верховна Рада України прийняла Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" та деякі інші закони України", що передбачає підвищення акцизу на пиво на 93,5% – з поточного рівня 0,31 грн. за літр до 0,6 грн. за літр. Доходи бюджету за рахунок надходжень від акцизного збору в проекті закону планувалося направити на додаткові витрати, пов`язані із збільшенням кількості хворих на цукровий діабет і впливом цінового чинника на вартість лікування цього року. При цьому додаткова дотація місцевим бюджетам на забезпечення лікування хворих на цукровий діабет передбачалася в сумі 160 млн. грн. Крім того, ці кошти планувалося направити на реалізацію заходів з цілодобового водозабезпечення Львова – 105 млн. грн.; завершення ремонтно-реставраційних робіт і створення музейної експозиції Шевченківського національного заповідника в Каневі "Будинок-музей Т.Г.Шевченка" – 22,5 млн. грн.

Але після того, як закон був поданий на підпис Президенту України, стало відомо, що додаткові засоби від підвищення акцизу на пиво Верховна Рада України має намір направити не тільки на закупівлю інсуліну, а й на утримання свого Апарату.

Згідно з цим законом, змінами до держбюджету на 2009 рік передбачено не тільки заявлене раніше фінансування закупівель інсуліну, робіт щодо забезпечення цілодобового водопостачання Львова і створення "Будинку-музею Т.Г.Шевченка", а й збільшення фінансування апарату ВР на 97 млн. грн. – з 740 млн. грн. до 837,8 млн. грн. Зокрема, фінансування законотворчої діяльності ВР збільшене на 58 млн. грн. – з 413 млн. грн. до 471 млн. грн., організаційного, інформаційно-аналітичного і матеріально-технічного забезпечення діяльності ВР – на 7 млн. грн., з 157 млн. грн. до 164 млн. грн., візитів народних депутатів за кордон – на 3,5 млн. грн., з 5,2 млн. грн. до 8,7 млн. грн., обслуговування діяльності ВР – на 23 млн. грн., з 76,7 млн. грн. до 100,5 млн. грн. Крім того, фінансова підтримка санаторно-курортного комплексу Управління ВР збільшена на 1 млн. грн. – до 67,2 млн. грн., висвітлення діяльності нардепів через ЗМІ і телебачення – на 3 млн. грн., з 6,2 млн. грн. до 9,1 млн. грн.

При цьому кошти на закупівлю інсуліну в обсязі 160 млн. грн. входять у загальнодержавні витрати Міністерства фінансів.