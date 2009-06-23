Регіонали заблокували трибуну Верховної Ради

Фракція Партії регіонів заблокувала трибуну Верховної ради.

Як передає кореспондент УНІАН, це відбулося після того, як народні депутати провели сигнальне голосування щодо розгляду в новій редакції Закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України». Це питання поставив на голосування голова ВР Володимир ЛИТВИН для того, «щоб з’ясувати, чи є воля сесійного залу» розглядати даний законопроект.

При сигнальному голосуванні «за» висловився 251 народний депутат із 436 зареєстрованих у залі. Не голосувала у повному складі фракція Партії регіонів. «За» проголосував 51 представник фракції НУ-НС, а також майже у повному складі проголосували фракції БЮТ, КПУ та Блок Литвина.