Регіонали заблокували трибуну Верховної Ради
10:42, 23 червня 2009Політика
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Після сигнального голосування
Фракція Партії регіонів заблокувала трибуну Верховної ради.
Як передає кореспондент УНІАН, це відбулося після того, як народні депутати провели сигнальне голосування щодо розгляду в новій редакції Закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України». Це питання поставив на голосування голова ВР Володимир ЛИТВИН для того, «щоб з’ясувати, чи є воля сесійного залу» розглядати даний законопроект.
При сигнальному голосуванні «за» висловився 251 народний депутат із 436 зареєстрованих у залі. Не голосувала у повному складі фракція Партії регіонів. «За» проголосував 51 представник фракції НУ-НС, а також майже у повному складі проголосували фракції БЮТ, КПУ та Блок Литвина.
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