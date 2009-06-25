Луценко звітує Європі: перекрито майже 100 каналів нелегальної міграції

Україна забезпечує розміщення незаконних мігрантів на належному рівні і робитиме це надалі, враховуючи очікуване зростання кількості нелегалів після вступу в дію Угоди між Україною та Європейським Союзом про реадмісію з 1 січня 2010 року.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, про це завив міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО, виступаючи сьогодні у Брюсселі на міжнародному форумі, присвяченому питанням міграції та безпеки.

"В силу того, що Україна на сьогодні є країною транзитної міграції у західному напрямку, перед нею стоїть завдання створити сучасні системи управління міграцією, які б підвищили ефективність боротьби з нелегальною міграцією та зменшили потік нелегалів через державний кордон до країн Євросоюзу. Минулого року відкрито два пункти тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, і вже найближчим часом планується додатково створити ще щонайменше п’ять таких пунктів тимчасового перебування", - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, нині з метою вдосконалення реадмісійного простору завершується робота з укладення угод про реадмісію з Азербайджаном, Казахстаном, Киргизією та Таджикистаном. Також опрацьовуються проекти Угод про реадмісію з країнами, що є потенційними постачальниками нелегальних мігрантів.

Як зазначив у виступі український міністр, щорічна кількість мігрантів становить від двох до чотирьох мільйонів осіб. "Ця цифра більша навіть за світовий приріст населення. Загалом, за даними Міжнародної організації з міграції, поза межами країни свого громадянства мешкає понад 125 мільйонів осіб, а на планеті налічується майже мільярд внутрішніх мігрантів. Міжнародна міграція пов`язана з безпрецедентними соціальними переміщеннями біженців, репатріантів, змушених залишати свою країну внаслідок війн, етноциду, геноциду, масового брутального поводження з людьми, грубими порушеннями прав і свобод людини", - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Міністр акцентував увагу на тому, що міграція безпосередньо пов’язана з нелегальною міграцією та торгівлею людьми, тобто грубими порушеннями міжнародного та національного законодавства, спробами запровадити в життя так зване «біле» рабство, секс-бізнес та інші ганебні прояви дискримінації.

У зв’язку з географічним положенням України, наша держава розташовується на перехресті масових потоків соціальних переміщень людей та має спільні кордони з п`ятьма державами-членами Європейського співтовариства. Нині Україна виступає, в першу чергу, транзитною державою, приймає все більше мігрантів із країн СНД, Близького Сходу та інших частин світу. З іншого боку, Україна є постачальником мігрантів до Європейського Союзу.

Одним із головних завдань, які стоять перед усіма європейськими країнами, - вирішення проблем, пов`язаних із нелегальною міграцією.

У контексті цього Ю.ЛУЦЕНКО поінформував, що лише за останні два роки в Україні перекрито майже 100 каналів нелегальної міграції. Протягом цього року затримано майже 7,4 тисяч нелегальних мігрантів. Викрито 46 груп нелегальних мігрантів загальною чисельністю 295 осіб.

Водночас він наголосив, що цілеспрямовані профілактичні заходи Міністерства внутрішніх справ України стабілізували ситуацію у сфері протидії нелегальній міграції та намітили тенденцію до її поліпшення. Так, якщо у 2003 році було затримано 23 тисячі нелегалів, то вже у 2008 році 15 тисяч нелегальних мігрантів.