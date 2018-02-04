У Києві відбувся мітинг проти "Національних дружин" (фото, відео)

Кілька десятків людей прийшли на Поштову площу у центрі міста, де протестували проти нової організації.

У Києві на Подолі біля Контрактової площі відбувся мітинг проти «Національних дружин».

Як повідомляє Українська правда, участь у імпровізованому мітингу взяли від 20 до 30 осіб.

Учасники акції - кияни, які зібралися на заклик провести мітинг, розповсюджений у соцмережах. Серед них - переважно молоді люди, студенти, художники, IT-шники і інші.

За словами протестуючих, за порядком у країні має стежити поліція, а "Нацдружини" для цього не потрібні.

Серед лозунгів, які учасники акції проголошують - "Не хочемо ніяких нацдружин", "Там, де ходять строєм, свободи не буде", "Тітушкуваті нацдружини не потрібні", і т.і.

Згодом учасники акції рушили пішохідною частиною вул. Сагайдачного під барабани, скандуючи "Нас не треба захищати".

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Як відомо, 29 січня у Києві партія "Національний корпус" Андрія Білецькогопровела присягу представників "Національних дружин". За словами речника "Нацкорпусу" Романа Чернишова, дружини діють в Україні уже рік, проте 600 учасників прийняли присягу вперше.

У свою чергу в МВС заявили, що законодавство України передбачає реєстрацію громадських організацій, які здійснюють допомогу правоохоронним органам в охороні громадського правопорядку та державного кордону, але такі дії мають бути скоординованими із правоохоронцями.

Глава МВС Арсен Аваков заявив, що "Нацдружини" можуть існувати як цивільні організації, але в жодному разі не мають переступати рамки закону.