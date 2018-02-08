В Atlantic Council пояснили, чому програма співпраці України з МВФ опинилася під загрозою зриву

Аслунд нагадав, що Україна все ще зволікає зі зрівнянням цін і підняттям тарифів для населення.

Андерс Аслунд, американський професор і знавець української економіки у впливовому аналітичному центрі Atlantic Council у Вашингтоні, оцінив ймовірність зриву програми співпраці України з МВФ.

Як він розповів в інтерв'ю "Новому времени", сьогодні і в МВФ, і ЄС дуже високі сумніви, що Україна виконає свої зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом.

"У фокусі уваги два болісних питання. Перше і найголовніше зараз — створення антикорупційного суду. По-справжньому незалежного. Президент Порошенко дуже втратив у повазі західних колег через законопроект про антикорупційний суд, поданий 22 грудня. Його зміст навряд чи передбачає створення суду незалежного і компетентного, на що вказала і Венеціанська комісія", - зазначив Аслунд.

Крім того, за його словами, неправдива інформація про те, що нібито Світовий банк готовий звільнити свого керівника в Україні за критичні висловлювання про процедуру створення антикорупційного суду в Україні, яка нещодавно з'явилася в українському публічному полі, також сильно вдарила по довірі до країни.

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"Друге складне питання — це ціни на газ. В Україні досі діють різні тарифи на газ для населення і промислових підприємств. Поки існує нерівність цін, вона завжди буде використовуватися в корупційних схемах. На жаль, Україна все ще зволікає зі зрівнянням цін і підняттям тарифів для населення", - додав знавець української економіки у впливовому аналітичному центрі Atlantic Council.

Цілком можливо, продовжив Аслунд, що Україна замість кредиту МВФ продовжить розміщувати свої облігації на європейському ринку, адже у неї вже є успішний досвід 2017 року.

"Єдиний адекватний для України спосіб вирішити ситуацію — це виконати вимоги МВФ і головне — не брехати МВФ. Зараз дійсно дуже мало довіри до України", - підсумував експерт.

Раніше Аслунд попередив, що розгром НАБУ обернеться для України втратою підтримки з боку Заходу.

Повний текст статті читайте у свіжому випуску журналу "Новое время страны" від 8 лютого 2018