Розгром НАБУ позбавить Україну шансу отримати гроші від Заходу - Аслунд

Головною проблемою України сьогодні є не ситуація навколо Саакашвілі, а намір уряду України зачистити НАБУ. Про це в інтерв'ю Голосу Америки заявив економіст Андерс Аслунд, який є експертом аналітичного центру Atlantic Council у Вашингтоні.

Читайте такожЛуценко: НАБУ вважає себе окремою ізольованою структурою і нікому не довіряє "СБУ, генеральний прокурор і, очевидно, президент України вирішили зачистити НАБУ. Артема Ситника із Вашингтона викликали до Києва, щоб Рада проголосувала за недовіру йому. Вони намагаються позбавитись єдиного антикорупційного інституту в Україні, який реально бореться із корупцією", - заявив Аслунд.

Експерт також наголосив, що вважає найважливішим у ситуації навколо екс-президента Грузії те, що засвідчено готовність уряду України використовувати силу проти борців з корупцією.

За словами Аслунда, майбутнє НАБУ буде залежати від двох чинників: політичних протестів та протестів з боку західних інститутів та країн.

"Ми побачимо, що все це зможе привернути увагу президента. Ситуація надзвичайно складна - іде бій за те, чи буде в Україні верховенство права, чи ні", - підкреслив Аслунд.

При цьому експерт попередив, що розгром НАБУ обернеться для України втратою підтримки з боку Заходу.

"Очевидно, що жоден міжнародний інститут не дасть Україні грошей, якщо не буде створено незалежний антикорупційний суд. А якщо уряд розчавить НАБУ, то звісно знімається саме питання про можливість виділення Україні коштів", - заявив Аслунд.

Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що директор НАБУ Ситник, який зараз перебуває у США, розгорнув бурхливу діяльність, спрямовану на дискредитацію ГПУ.