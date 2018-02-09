В СБУ спростували інформацію про затримання Саакашвілі "Альфою"

У Службі безпеки прокоментували інформацію про начебто затримання лідера "Руху нових сил".

Речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська у коментарі УНІАН спростувала інформацію про те, що СБУ має намір затримати Міхеіла Саакашвілі.

Читайте такожЯ б не хотів відправляти Саакашвілі у грузинську в’язницю - Луценко«Ця інформація не відповідає дійсності», - сказала вона.

Так, соратник лідера «Руху нових сил» Давід Сакварелідзе у Facebook заявив, що спецпідрозділ СБУ «Альфа» має намір затримати Міхеіла Саакашвілі в одному зі столичних готелів.

В свою чергу, народний депутат Ігор Луценко раніше також повідомив про у Facebook про затримання Саакашвілі, але згодом його публікація зникла.

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня 2017 року правоохоронці в центрі Києва затримали Саакашвілі, проте його прихильники звільнили його з автозаку.

11 грудня Печерський районний суд Києва відмовився задовольнити клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу Саакашвілі у вигляді цілодобового арешту строком два місяці. Апеляційний суд Києва чотири рази – 22 грудня 2017 року, 3 січня, 11 січня та 19 січня 2018 року – переносив розгляд апеляційної скарги на вищевказане рішення суду. 26 січня Апеляційний суд міста Києва частково задовольнив скаргу прокуратури на рішення суду першої інстанції щодо необрання жодного запобіжного заходу лідеру «Руху нових сил» Міхеїлу Саакашвілі та встановив йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 22.00 до 7.00 наступної доби.

Довідка УНІАН. Генеральна прокуратура України оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу: замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (два або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256).

Як заявив генпрокурор Юрій Луценко, Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування.