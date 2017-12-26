Саакашвілі не планує сьогодні йти до слідчого СБУ – адвокат

Адвокати вважають незаконним проведення двох слідчих дій за однією повісткою та в один і той же день.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу перед допитом Саакашвілі в СБУ заявив його адвокат Руслан Чорнолуцький.

"Ми зареєстрували клопотання про перенесення слідчих дій, у зв'язку з незаконним поєднанням окремих слідчих дій в один день та за одною повісткою про виклик", - заявив він.

За його словами, у повістці на ім'я Саакашвілі вказано, що планується провести дві слідчі дії, що, на думку адвоката, є незаконним.

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"Ми отримали повістку одну. І в ній вказано дві слідчі дії. На нашу думку, ми вважаємо, що це є порушенням кримінального процесуального законодавства. Тому що ці слідчі дії не є невідкладними", - сказав Чорнолуцький.

Як уточнив адвокат, слідчими діями в повістці вказані допит та отримання зразків для експертизи, при цьому не зазначається, які саме зразки будуть відбиратися для майбутньої експертизи.

Чорнолуцький заявив, що захист проситиме роз'єднати визначені слідчі дії в окремі й направити повістку на кожну з них на ім'я Саакашвілі.

Адвокат також зазначив, що Саакашвілі із адвокатами не планують йти до слідчого кабінету.

"Сьогодні не планується прохід до слідчого кабінету для проведення слідчих дій у зв'язку з даним порушенням", - повідомив Чорнолуцький.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу: замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (двоє або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256).

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента Віктора Януковича та бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування.

5 грудня Саакашвілі затримали в рамках кримінального провадження щодо сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності. За даними прес-центру СБУ, співробітники Служби безпеки спільно з Генеральною прокуратурою затримали Саакашвілі за місцем його проживання у квартирі на вулиці Лютеранській у центрі Києва. В СБУ стверджують, що правоохоронці затримали Саакашвілі у присутності його адвоката. Силовики посадили його в мікроавтобус, проте активісти заблокували проїзд. Між правоохоронцями та активістами виникли сутички. Через деякий час прихильники Саакашвілі визволили його з автобуса.

11 грудня Печерський райсуд Києва відмовився задовольнити клопотання прокуратури про обрання Саакашвілі запобіжного заходу у вигляді двох місяців цілодобового домашнього арешту.