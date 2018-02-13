Україна не надсилала Британії запит на постачання летальної зброї - посол

За її словами, Британія не має планів надавати Україні летальну зброю.

Посол Великобританії в Україні Джудіт Гоф заявила, що Україна не надсилала Британії запит на постачання летальної зброї.

Читайте такожБританські інструктори вже підготували майже 7 тисяч українських військових - посолУ Британії немає планів надавати Україні летальну зброю, сказала вона в інтерв'ю газеті "День".

"На сьогодні ми не маємо планів щодо цього. По-перше, українська сторона не робила запиту щодо постачання такої зброї. По-друге, ми вже багато робимо, щоб допомогти українським Збройним силам посилити свої спроможності. Наприклад, ми продовжуємо навчальну програму Operation Orbital, і на сьогодні вже 7 тис. українських військових пройшли тренінги за участю британських інструкторів", - сказала Гоф.

"Зі слів ваших високопоставлених посадовців ми знаємо, що таке тренування є корисним. Наприклад, медичне тренування, яке ми надаємо, допомагає зберігати життя вояків, які раніше помирали від поранень. А надані нами засоби й навички також запобігають втратам життя на полі бою. І таку допомогу ми продовжуватимемо надавати", - заявила посол.