Литвин про скасування недоторканності: нікуди не подінуться, проголосують

Завершується збір підписів народних депутатів України щодо розгляду завтра на позачерговому засіданні Верховної Ради України, крім кадрових питань, також подання Генпрокуратури України щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання, взяття під варту народного депутата від фракції БЮТ Віктора ЛОЗІНСЬКОГО та законопроекту про внесення змін до Конституції в частині скасування депутатської недоторканності.

Про це повідомив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН в ексклюзивному інтерв’ю агентству УНІАН.

Він зазначив, що “запропонував оформити це належним чином, бо це надзвичайно серйозні речі”. За його словами, коли процедура буде пройдена, тобто зібрано не менше 150 підписів народних депутатів України і зареєстровано все відповідно “то я підпишу доповнення до розпорядження в плані розкладу засідання”, тобто внесення додатково питань до передбачуваних кадрових.

В.ЛИТВИН переконаний, що Верховна Рада дасть згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання, взяття під варту народного депутата України В.ЛОЗІНСЬКОГО. Він також переконаний, що парламент підтримає законопроект про внесення змін до Конституції в частині скасування депутатської недоторканності. “Я переконаний, що нікуди не подінуться, проголосують”, - зазначив голова Верховної Ради. При цьому він додав, що “це буде тільки перший крок”, оскільки після голосування законопроекту про зміни в Конституцію не менше як 226 голосами, потім він передається на розгляд Конституційного суду, і після його висновку, на наступній сесії, даний законопроект має бути прийнятий не менш як 300 голосами народних депутатів.

В.ЛИТВИН вважає, що під час ухвалення даного законопроекту “буде намагання влюбити в себе народ перед виборами”. “Треба прийняти одне рішення і 7 тисяч людей, які мають особливий статус повинні бути зрівняні з усіма людьми, тоді вони будуть відчувати цю грішну землю”, - наголосив В.ЛИТВИН.

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