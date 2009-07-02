Литвин прогнозує, що Ющенко заветує нову редакцію Бюджетного кодексу

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН прогнозує, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО заветує нову редакцію Бюджетного кодексу України.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю агентству УНІАН.

Відповідаючи на запитання: “Чи не здається Вам, що цим кодексом, по суті, парламент дає уряду перед президентськими виборами досить великі важелі для маніпулювання владою на місцях і залучення її для створення кращих результатів на користь певної політичної сили”, В.ЛИТВИН зазначив: “є підстави, що б так ставити питання”. Він додав, що схиляється “до того, що Президент України закон заветує, виходячи з цієї мотивації”.

Голова Верховної Ради України додав, що неправильною є і нинішня ситуація, коли найбільші регіони контролює Партія регіонів і вони також будуть використовувати ці можливості, оскільки обласні ради, які розподіляють бюджетні кошти, тут перебувають під їх контролем. За його словами, “можна дійти до абсурду, якщо все розглядати через призму чийогось інтересу”. Він зазначив, що до цього закону “є великі застереження”, але в той же час “є великі позитиви, зокрема, вже відомо, які податки будуть залишатися на місцях”. Голова Верховної Ради України вважає, позитивом те, що в сукупності сільські і селищні ради “додатково одержать 10 млрд. гривень”. В той же час В.ЛИТВИН додав, що “сьогодні і Кабінет міністрів України ще не може усвідомити, які наслідки можуть бути у зв’язку з прийняттям даного закону, як і не можуть усвідомити місцеві керівники, що вони в результаті цього можуть отримати”. Він не виключає ситуації, коли сільські та селищні ради можуть отримати по 10 тисяч гривень і коштів не буде навіть на те, щоб перекрити дах у районній лікарні”. В.ЛИТВИН переконаний, що в будь-якому випадку “треба рухатися в напрямку формування бюджету знизу”.