Депутати просять Ющенка, Тимошенко і Литвина навести лад на артскладах

Депутатський корпус Харківської обласної ради планує звернутися до Президента, прем`єр-міністра, голови Верховної Ради з проханням навести лад на артилерійських складах, розташованих в регіоні. Про це, як передає кореспондент УНІАН, заявив журналістам голова Харківської обласної ради Сергій ЧЕРНОВ.

Він повідомив, що на початку липня направив лист виконуючому обов`язки міністра оборони з вимогою проінформувати про заходи відомства, спрямовані на зменшення загрози від складів Міністерства оборони, розташованих у містах Лозова та Балаклія, у Шевченківському й Чугуївському районах.

За словами С.ЧЕРНОВА, відповідь Міністерство оборони подало. Він сказав, що його непокоїть бездіяльність військового відомства. Дотепер не забезпечено під`їзд пожежної техніки до арсеналу в Шевченківському районі. Багато проблем залишилося й на 65-му арсеналі в Балаклії.

Голова обласної ради відзначив, що Кабінет міністрів ще не затвердив програму з ліквідації наслідків надзвичайної події на 61-му арсеналі в місті Лозова.

За словами С.ЧЕРНОВА, якщо військове міністерство найближчим часом не вживе заходів щодо зменшення загрози від артскладів, то депутати обласної ради планують звернутися до керівництва країни. "У нас досить сил, щоб змусити чиновників виконувати свої зобов`язання", - підкреслив голова обласної ради.

Довідка УНІАН. 27 серпня 2008 р. трапилася пожежа на 61-му арсеналі Південного оперативного командування Сухопутних військ Збройних Сил України, розташованому біля міста Лозова в Харківській області. Це призвело до вибухів снарядів. Довелося частково евакуювати жителів військового містечка, а також мешканців Лозової з населенням понад 60 тис. осіб.