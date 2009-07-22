"Стратегічна комісія" Ющенка-Байдена збереться восени у Вашингтоні
Співпрацюватимуть у галузі безпеки
Президент України Віктор ЮЩЕНКО та віце-президент США Джозеф БАЙДЕН домовились про створення Українсько-Американської комісії зі стратегічного партнерства.
Про це повідомляє Головна служба інформаційної політики Секретаріату Президента.
Комісія з енергетичного партнерства США-Україна почне засідати восени цього року у Вашингтоні. Про це сьогодні під час зустрічі з українськими та американськими діловими і політичними колами заявив віце-президент США Джозеф БАЙДЕН.
Він нагадав, що у грудні минулого року США та Україна досягли згодили щодо Хартії про стратегічне партнерство в енергетичній сфері.
«Сьогодні я і ваш Президент погодились, що комісія почне засідати восени цього року у Вашингтоні з тим, щоб поглибити нашу співпрацю у галузі безпеки економіки, торгівлі, енергетики та верховенства закону», - сказав віце-президент США.