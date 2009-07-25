Тігіпко: після 2017 р. із Севастополя треба зробити місто-курорт

Сергій ТІГІПКО вважає, що вирішення питання про розміщення Чорноморського флоту РФ у Севастополі після 2017 року має бути прагматичним. Про це він заявив, перебуваючи з робочою поїздкою в Криму, повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА.

«Росія повинна зробити пропозицію. Якщо ця пропозиція буде економічно й політично вигідною, то Україна може погодитися з цим. Якщо ні, то в 2017 році флот піде. Якщо флот піде, то до цього часу потрібно мати дуже сильну економічну програму для Севастополя», - підкреслив політик.

С.ТІГІПКО вважає, що уряд України спільно з владою Криму повинні почати розробку такої програми, щоб підготуватися до виходу Чорноморського флоту, а також економічних і соціальних проблем, які це може викликати. Для реалізації цієї програми потрібні інвестиції для створення нових робочих місць і вирішення проблем безробіття. «Найлогічніше, що є – зробити з Севастополя фактично місто-курорт», - заявив політик. У зв`язку з цим С.ТІГІПКО вважає недоцільним будівництво в Севастополі вугільного терміналу, який може знизити туристичну привабливість міста, уточнивши, що на чорноморському узбережжі достатньо альтернативних місць для такого проекту.