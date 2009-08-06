Міносвіти: ідеальний варіант - повне скасування пільг для абітурієнтів

Ідеальним варіантом впорядкування вступної кампанії до вищих навчальних закладів є повне скасування пільг для абітурієнтів.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому наголосив директор Департаменту вищої освіти Міністерства освіти та науки Ярослав БОЛЮБАШ сьогодні на прес-конференції в Києві, коментуючи, зокрема, цьогорічну негативну тенденцію, через яку найбільшу кількість місць у престижних ВНЗ зайняли не найкращі за знаннями абітурієнти, а пільговики.

«Можна обрати ідеальний варіант: скасувати всі пільги при вступі до ВНЗ. Єдина пільга – це знання, це бал у сертифікаті», - наголосив Я.БОЛЮБАШ.

Як також зауважив директор Департаменту вищої освіти, на першому і наступних етапах навчання у вищих навчальних закладах така категорія дітей (пільговики – УНІАН) страждає. «Вони стають другосортними, і після першого чи другого семестрів їх відраховують», - констатував тенденцію експерт.

Водночас він зауважив, що в сьогоднішніх українських реаліях повністю скасувати пільги неможливо. «Знання є європейською нормою, а пільги можуть бути, наприклад, у питаннях соціального забезпечення», - сказав Я.БОЛЮБАШ.