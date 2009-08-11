Експерти 13 серпня обговорять якість реклами учасників майбутніх виборів Президента

У четвер, 13 серпня, об 11.00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл на тему: “Старт рекламної кампанії та якість рекламної продукції основних учасників майбутніх президентських перегонів". Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна. Його ведучий - Кость БОНДАРЕНКО. Учасниками круглого столу стануть: директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ; президент Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій ЄРМОЛАЄВ; директор Центру політичного маркетингу Василь СТОЯКІН; директор центру «Соціополіс» Володимир ПОЛЯКОВ; директор PR-групи «Політтех» Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ. Контактні телефони для ЗМІ: 8 (044) 230 49 63, 8 (050) 363 02 16. Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва 4, 3-й поверх, оф. 14.

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