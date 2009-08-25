На складі отрутохімікатів пожежні знайшли «дим без вогню»

Надзвичайна ситуація на складі отрутохімікатів, розташованому поблизу с. Новогригорівка Токмацького району Запорізької області, ліквідована.

Як повідомила УНІАН помічник начальника Головного управління МНС у Запорізькій області Юлія БАРИШЕВА, "на даний момент ситуація на складах з пестицидами, звідки сьогодні вранці надійшло повідомлення про пожежу, повністю під контролем, загрози життю і здоров`ю населення немає".

За словами Ю.БАРИШЕВОЇ, виїхавши на місце події, співробітники МНС встановили, що спочатку пожежі на складі не було.

"Пожежі не було. Було задимлення. Воно повністю ліквідоване (площі засипали піском і залили водою). Причини появи задимлення поки що однозначно не встановлені", - повідомила Ю.БАРИШЕВА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 9.00 на "101" надійшло повідомлення про пожежу на складі непридатних до використання пестицидів, розташованому за два кілометри від с. Новогригорівка.

За інформацією МНС, на момент події на складі знаходилося близько 120 тонн непридатних до використання отрутохімікатів.