У Криму зіткнулися маршрутка і вантажівка: 8 поранених

За уточненими даними, в результаті зіткнення на гірській трасі в Криму вантажівки служби доріг з маршрутним таксі постраждали вісім чоловік.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив по телефону співробітник прес-служби Державтоінспекції автономії.

«Постраждали 6 пасажирів маршрутки, пасажир і водій спецавтомобіля», – повідомив співбесідник агентства.

Ступінь тяжкості травм у ДАІ уточнити не змогли.

Всього в маршрутному таксі було 17 чоловік (пасажири і водій).

За попередньою інформацією, у вантажівки відмовили гальма.

Аварія сталася на трасі Сімферополь – Алушта – Ялта, в районі села Верхня Кутузовка.

Раніше співробітниця МНС Алушти повідомляла про одного потерпілого в результаті цієї аварії.