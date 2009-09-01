У Криму зіткнулися маршрутка і вантажівка: 8 поранених
17:03, 01 вересня 2009Політика
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ДТП на трасі Сімферополь – Алушта – Ялта
За уточненими даними, в результаті зіткнення на гірській трасі в Криму вантажівки служби доріг з маршрутним таксі постраждали вісім чоловік.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив по телефону співробітник прес-служби Державтоінспекції автономії.
«Постраждали 6 пасажирів маршрутки, пасажир і водій спецавтомобіля», – повідомив співбесідник агентства.
Ступінь тяжкості травм у ДАІ уточнити не змогли.
Всього в маршрутному таксі було 17 чоловік (пасажири і водій).
За попередньою інформацією, у вантажівки відмовили гальма.
Аварія сталася на трасі Сімферополь – Алушта – Ялта, в районі села Верхня Кутузовка.
Раніше співробітниця МНС Алушти повідомляла про одного потерпілого в результаті цієї аварії.
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