Мавпа помочилася на президента Замбії: резиденцію зачищають

Президент Замбії Рупія БАНДА наказав вивести з території своєї резиденції мавп.

Як передає Бі-Бі-Сі, таке рішення Р.БАНДА ухвалив після того, як одна з мавп помочилася на нього під час прес-конференції.

Очікується, що мавп перевезуть до приміського парку замбійської столиці.

Тим часом, Р.Банда жартома заявив, що має намір подарувати мавпу, що образила його, лідерові опозиції.