Мавпа помочилася на президента Замбії: резиденцію зачищають
17:36, 01 вересня 2009Політика
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Тварин перевезуть до парку
Президент Замбії Рупія БАНДА наказав вивести з території своєї резиденції мавп.
Як передає Бі-Бі-Сі, таке рішення Р.БАНДА ухвалив після того, як одна з мавп помочилася на нього під час прес-конференції.
Очікується, що мавп перевезуть до приміського парку замбійської столиці.
Тим часом, Р.Банда жартома заявив, що має намір подарувати мавпу, що образила його, лідерові опозиції.
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