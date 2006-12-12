Кушнарьов порівнює Хорошковського з Березовським
Нардеп здивований кадровим рішенням
Народний депутат, член фракції Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ здивований призначенням Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО першим заступником секретарі РНБО, зважаючи на постійні заяви президентської команди про необхідність відокремлення влади і бізнесу.
Про це депутат заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, чи посилить таке призначення команду Президента.
Є.КУШНАРЬОВ наголосив, що таким чином президентська команда демонструє, що «ми все більше і більше відокремлюємо владу від бізнесу, переводячи бізнес в найвищі органи влади».
Він назвав В.ХОРОШКОВСЬКОГО одним з найвпливовіших українських олігархів.
«В.ХОРОШКОВСЬКИЙ один з українських олігархів. Згадайте, що робив олігарх БЕРЕЗОВСЬКИЙ в Росії. От вам і відповідь на ваше запитання», - сказав депутат.
Як повідомляв УНІАН, 11 грудня Президент України В.ЮЩЕНКО своїм указом призначив В.ХОРОШКОВСЬКОГО першим заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони України.