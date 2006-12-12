Кушнарьов порівнює Хорошковського з Березовським

Народний депутат, член фракції Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ здивований призначенням Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО першим заступником секретарі РНБО, зважаючи на постійні заяви президентської команди про необхідність відокремлення влади і бізнесу.

Про це депутат заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, чи посилить таке призначення команду Президента.

Є.КУШНАРЬОВ наголосив, що таким чином президентська команда демонструє, що «ми все більше і більше відокремлюємо владу від бізнесу, переводячи бізнес в найвищі органи влади».

Він назвав В.ХОРОШКОВСЬКОГО одним з найвпливовіших українських олігархів.

«В.ХОРОШКОВСЬКИЙ один з українських олігархів. Згадайте, що робив олігарх БЕРЕЗОВСЬКИЙ в Росії. От вам і відповідь на ваше запитання», - сказав депутат.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня Президент України В.ЮЩЕНКО своїм указом призначив В.ХОРОШКОВСЬКОГО першим заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони України.