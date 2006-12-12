Центр дослідження корпоративних відносин презентує дослідження про рейдерство

13 грудня 2006 року об 11:00 в УНІАН (Хрещатик, 4) відбудеться прес-конференція ГО „Центр дослідження корпоративних відносин”, в ході якої будуть презентовані результати чергового аналітичного дослідження Центру під назвою „Рейдерство в Україні: проблемі та шляхи вирішення”. Будуть оприлюднені результати експертних опитувань, проведених Центром стосовно корпоративних конфліктів в Україні. Аналітики центру дадуть оцінку рейдерським атакам в Україні.

В конференції візьмуть участь віце-президент „Центру дослідження корпоративних відносин” Ростислав Іщенко, та керівник економічних програм В’ячеслав Бутко.

Акредитація за телефонами:

528-34-13

Адреса сайту ГО „Центр дослідження корпоративних відносин”

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e-mail:

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