У Києві зняли рекламу «Комментариев:»: тижневик критикує мера

У Києві з 60 сіті-лайтів зняли постери тижневика «Комментарии:» з рекламою обкладинки останнього номера (від 25 вересня 2009 року).

На обкладинці розміщена фотографія мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і анонс матеріалу «Черновецький продає метро», повідомили УНІАН у прес-службі медіа-холдингу «Еволюшен Медіа».

«Вдруге за останні три місяці знімається реклама з обкладинкою видання, де критикується діяльність міського голови Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Це вже тенденція. Ми не можемо нікого в цьому звинувачувати, але, судячи з усього, без вказівки з мерії таке навряд чи могло відбутися», - вважає головний редактор «Комментариев:» Вадим ДЕНИСЕНКО.

Керівництво «Еволюшен Медіа» - видавця «Комментариев:» - звернулося до радника мера Марти ГРИМСЬКОЇ з проханням прокоментувати ситуацію. У службі радника відповіли, що М.ГРИМСЬКОЇ немає на місці, і відмовилися будь-що коментувати.

Нагадаємо, в останньому номері «Комментарии:» пишуть про те, що київська влада почала підготовку до приватизації об`єктів метрополітену. За інформацією видання, минулого тижня Головне управління комунальної власності міста Києва доручило керівництву метрополітену терміново провести інвентаризацію майна. Йдеться про майже два десятки об`єктів Київського метрополітену, включаючи будівлю інженерного центру по вул. В.Васильківській, 22 (над станцією «Площа Л.Толстого»), будинок по вул. Хрещатик, 19, в якому розташований центр зв`язку метрополітену, і адміністративну будівлю по просп. Перемоги, 35 (над станцією «Політехнічний інститут»).

Тижневик зазначає, що рішення про приватизацію деяких об`єктів метрополітену Київрада ухвалила ще 28 серпня 2008 року, коли були внесені зміни до рішення від 08.02.2007 р. №62/723 «Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2007-2010 роки». У листопаді 2008 р. це рішення опротестувала прокуратура Києва. У квітні 2009 року сесія Київради спробувала відхилити цей протест, але не змогла добрати одного голосу.

Довідка УНІАН. Тижневик «Комментарии:» входить до медіа-холдингу «Еволюшен Медіа», що працює на інформаційному ринку України з 2003 року. Окрім «Комментариев:», «Еволюшен Медіа» є видавцем наступних медіа-проектів: журнал «WEEKLYUA»; Інтернет-портал PROUA (http://proua.com) і шість його регіональних порталів у Києві, Харкові, Львові, Донецьку, Луганську і Кіровограді; Інтернет-портал ugmk.info (http://ugmk.info); Агентство фотоінформації PHOTOLENTA (http://phl.ua).