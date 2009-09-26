Тимошенко: а хто вам сказав, що люди не хочуть диктатури?

Прем’єр Юлія Тимошенко, напевно вважає, що українці за існуючих умов прагнуть диктатури в країні. Принаймні, такий висновок можна зробити з репліки голови уряду у вчорашньому ефірі ТРК “Україна”. На прохання ведучого прокоментувати дані опитування людей у студії, згідно яких більше половини присутніх вважають, що у випадку, якщо Юлія Тимошенко сяде в президентське крісло, - в Україні буде введено диктатуру, прем’єр відреагувала фразою: “А хто вам сказав, що люди не хочуть диктатури?”

Щоправда з половину програми після цього Тимошенко пояснювала, що вона особисто для себе чітко розділяє поняття “диктатура” та “порядок”, й вважає, що без жорсткого порядку в управлінській вертикалі навести лад в Україні не вдасться нікому.

Водночас Тимошенко уникнула прямої відповіді на запитання, чи збирається вона у разі перемоги на президентських виборах скасувати конституційну реформу 2004-го (проти якої прем’єр неодноразово виступала) та повернути собі повноваження, які були у Президента Кучми. Голова уряду заявила, що на її думку треба провести референдум, щоб люди визначилися, “що їм більше подобається” – президентська чи парламентська модель. А після цього, “не вигадуючи велосипеду” перенести світові моделі в Україну. Водночас Тимошенко ще раз підкреслила, що будь-яка владна модель має бути жорстко структурованою по вертикалі.