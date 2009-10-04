Москаль: кримський криміналітет отримав покровителів у Києві

Крапка у "кримській війні" ще не поставлена. Про це начальник кримської міліції Геннадій Москаль заявив в інтерв`ю УНІАН. "Поки не знайдені всі жертви, не розкриті злочини, поки винні в цих жертвах не стоять перед судом...", - сказав Москаль.

Головний міліціонер Криму пригадав 1997 рік, коли він займався ліквідацією ОЗГ на півострові.

"Я будь-якої миті міг подзвонити Кучмі, міністрові Кравченку, голові Адміністрації Литвину, генпрокуророві. Усі були в цьому зацікавлені. Річ у тому, що в 90-х ми не могли проводити в Криму міжнародні саміти. Голови держав відмовлялися туди їхати, оскільки їх розвідки не без підстав вважали Крим українським «чикаго». Чому сам Кравчук там не відпочивав? Туди навіть президенти боялися їхати... І тому наведення в Криму порядку стало для української влади справою честі, -розповів Москаль. - А що тепер відбувається? Від мене вимагають здати мандат, щоб позбавити недоторканності, а потім Секретаріат готовий піти назустріч «регіоналам» і припинити чинність наказу про моє призначення. А все тому, що криміналітет отримав покровителів у Києві".