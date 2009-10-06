ВР прийняла за основу законопроект про підвищення соцстандартів

Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати у 2010 році».

Як передає кореспондент УНІАН, за даний законопроект проголосували 259 із 444 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Верховна Рада також ухвалила рішення щодо скорочення процедури розгляду у другому читанні даного законопроекту із 14 днів до 7-ми.

Згідно з законопроектом, передбачається встановити прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць у розмірі з 1 листопада 2009 року – 701 грн., з 1 січня 2010 року – 825 грн., з 1 квітня – 839 грн., з 1 липня – 843 грн., з 1 жовтня – 861 грн., з 1 грудня – 875 грн.

Крім того, законопроектом передбачено встановити мінімальну заробітну плату з 1 листопада 2009 року – 744 грн., з 1 січня 2010 року – 869 грн., з 1 квітня – 884 грн., з 1 липня – 888 грн., з 1 жовтня – 907 грн., з 1 грудня – 922 грн.