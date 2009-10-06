Томенко прогнозує, що скоро будуть заслужені майстри спорту з дурня

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО наголошує, що парламент спільно з урядом має остаточно зупинити гральний бізнес в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-спікера, на переконання М.ТОМЕНКА, довготривале блокування Верховної Ради призвело до того, що гральний бізнес, який вдалося зупинити на першому етапі, почав повертатися в країну.

М.ТОМЕНКО підкреслив, що уряд не має правових можливостей остаточно ліквідувати це явище, а тому знаходяться різні форми реанімації грального бізнесу. Зокрема, Інтернет-кафе, які є черговою спробою відновити гральний бізнес через використання так званих електронних грошей. Також, за словами М.ТОМЕНКА, привертає увагу спроба легалізації частини грального бізнесу через діяльність федерацій покеру.

М.ТОМЕНКО вважає не випадковим той факт, що ця азартна гра на гроші об’єднує людей з різними політичними поглядами. Зокрема, одна з федерацій покеру очолюється представником опозиційної Партії регіонів, а Міністерство у справах сім’ї, молоді і спорту, згідно зі своїм наказом, не лише вносить покер до Переліку видів спорту, що визнані в Україні, а й пропонує розробити відповідну програму розвитку цього виду спорту на 4 роки, внести пропозиції до спортивної класифікації, розробити методичні рекомендації тощо.

«Такі рішення наштовхують на думку, що нам ще залишилося ввести звання «заслужений майстер спорту по покеру», а якщо діяти за аналогією, то скоро і при грі «в дурня» будуть введені відповідні спортивні відзнаки», - сказав М.ТОМЕНКО.

Заступник голови ВР переконаний, що в боротьбі з азартними іграми на гроші парламент мусить діяти спільно з урядом, щоб закрити всі шпаринки, через які в Україні може безкарно процвітати гральний бізнес.