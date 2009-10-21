БЮТ домовлятиметься «з іншими фракціями», щоб закон не пропав

Блок Юлії Тимошенко планує домовитись з іншими парламентськими фракціями про підтримку проекту закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у парламенті повідомив депутат від БЮТ, заступник голови бюджетного комітету ВР Олег ЛЯШКО.

Він нагадав, що сьогодні Верховна Рада ухвалила рішення про направлення проекту нового Бюджетного кодексу на доопрацювання в Комітет з питань бюджету.

«Тобто, цей закон остаточно не втрачений», - сказав він.

О.ЛЯШКО висловив сподівання, що законопроект буде швидко доопрацьовано і повторно винесено на розгляд ВР.

«Головне, щоб були під це голоси. Зараз над цим працюємо», - сказав він.

О.ЛЯШКО додав, що БЮТ намагатиметься домовитись з усіма фракціями про підтримку цього законопроекту.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня поточного року Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (нова редакція).

Законом передбачено формульний розрахунок трансфертів прямих відносин між державним бюджетом і безпосередньо бюджетами сіл, селищ і міст районного значення.

Як зазначив В.ЛИТВИН, законом передбачається наявність 12 тисяч місцевих бюджетів замість 700, що існують сьогодні.

20 липня Президент ветував цей закон і повернув його до парламенту зі своїми пропозиціями.

Сьогодні, 21 жовтня, Верховна Рада України не змогла подолати вето Президента на закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» і відправила даний документ на доопрацювання. Парламент не підтримав жодної пропозиції глави держави.

Даний законопроект, відповідно до рішення парламенту, має бути доопрацьований і винесений на розгляд ВР не пізніше ніж за 30 днів.