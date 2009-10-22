Тимошенко «благословила» Луценка на провокації з хабарем

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила Міністерству внутрішніх справ України використовувати процедуру «провокації хабара» для боротьби з корупцією під час видачі актів на землю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це керівник уряду заявила сьогодні під час селекторної наради з керівниками областей з питання видачі земельних актів.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що в системі видачі земельних актів відмічено багато випадків хабарів. «Міністерство внутрішніх справ одержало спеціальну команду, і вони займатимуться тим, що провокуватимуть хабарників, даватимуть штучні хабарі, аби подивитися, хто їх бере. І, якщо потрібно буде, порушуватимемо стільки кримінальних справ, скільки потрібно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня у Львові Ю.ТИМОШЕНКО вже виступала за використання правоохоронцями в боротьбі з корупцією методу «провокація хабара».

Прем`єр відзначила неефективність боротьби з корупцією в Україні.

«Я за те, щоб наші силові структури, які уповноважені на це (боротьбу з корупцією - УНІАН) мали право робити так звану «провокацію хабара», - сказала вона, наголосивши, що в Польщі така практика дає позитивні результати в боротьбі з корупцією.

Проте при цьому Ю.ТИМОШЕНКО висловилася дуже обережне застосування цього методу, оскільки існує загроза його використання «для вирішення питань».

Ю.ТИМОШЕНКО також виступає за декларування чиновниками і членами їхніх родин своїх витрат.

«Декларація про витрати чиновників – також прекрасно», - сказала вона.