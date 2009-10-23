Порошенко: Україна готова до відновлення діалогу з Росією

Міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО заявляє, що Україна готова до відновлення діалогу з Російською Федерацією на всіх рівнях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Москві перед початком зустрічі делегацій МЗС України і Росії.

«Я хочу наголосити, що Україна готова до відновлення діалогу на всіх рівнях, включаючи найвищий», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

Він відзначив, що спілкування з міністром закордонних справ Росії Сергієм ЛАВРОВИМ дозволяє говорити не про перезавантаження відносин, оскільки цього робити не потрібно, а потрібно використовувати той величезний потенціал для розв’язання проблем в економічній, політичній, культурній і гуманітарній області, у сфері безпеки.

«Є над чим працювати. Ми зацікавлені в максимально широкому спектрі співпраці на різних рівнях», - сказав П.ПОРОШЕНКО і наголосив, що поліпшення відносин з Росією є одним з найважливіших завдань, які стоять перед українською дипломатією.

У свою чергу, С.ЛАВРОВ зазначив: «Розвантажуватимемо їх (відносини – УНІАН)».

Він висловив сподівання, що російсько-українська співпраця внесе прагматизм у відносини двох країн, і всі існуючі питання вирішуватимуться на основі інтересів один одного. За словами С.ЛАВРОВА, це стосується всіх напрямів співпраці двох країн.

За словами російського міністра, недавня зустріч у Харкові керівників МЗС України і Росії засвідчила, що інтерес двох країн одна до одної величезний.